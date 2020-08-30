В ходе протестов в Минске задержали 17 человек.
Среди задержанных есть журналисты "Еврорадио".
Об этом сообщает правозащитная организация "Весна".
Также организация опубликовала имена задержанных:
1. Владислав Стасевич.
2. Виктория Гранковская.
3. Дмитрий Островский.
4. Мария Ваитович - журналист "Еврорадио".
5. Раман Хадун - журналист Еврорадио.
6. Роман Самуилов.
7. Олег Кузьмич.
8. Дмитрий Кривонос.
9. Дмитрий Шулюк.
10. Вадим Белявец - преподаватель исторического факультета Белорусского государственного университета.
11. Себастьян Заре.
12. Глеб Шевченко.
13. Артём Бабич.
14. Мария Шерышевская.
15. Ангелина Гавриленко.
16. Анастасия Лазарова.
17. Андрей Савич.