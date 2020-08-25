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Как работают школы в Европе

Европейские школы вновь открываются после нескольких месяцев дистанционного обучения.

Для минимизации распространения коронавируса в школах применяют различные подходы.

Об этом говорится в материале Reuters.

Великобритания

В Англии начальные школы возобновили свою работу еще 1 июня, средние школы - с 15 июня. В Шотландии школы открылись 11 августа. При этом с сентября все ученики возвращаются к физическому обучению. Согласно опросу, 96 процентов школ делят классы на небольшие группы, каждая из которых соблюдает безопасную дистанцию друг от друга. Также большинство школ планируют изменить время перерывов и начало занятий.

Правила относительно использования масок в британских школах отличаются. Ученикам средних школ из районов, где действуют ограничения, нужно носить маски только в общественных местах. В Шотландии маски являются обязательными при передвижении по школе.

Франция

Школы открываются 1 сентября. Все ученики старше 11 лет обязаны носить маски, в том числе и в помещении. Классы должны быть разделены на группы, а также должны проводиться проветривания и дезинфекция помещений.

В случае местной вспышки коронавируса во Франции могут на несколько дней или недель ограничить посещение школ. Если вспышка зафиксирована на региональном уровне - школу могут временно закрыть.

В начальных классах учеников планируют разделять на группы от 8 до 15 человек, которые половину рабочего дня будут учиться в школе, а половину - на дому. В средней школе все ученики должны посещать школу не реже нескольких дней в неделю.

Германия

Немецкие школы открылись еще с начала августа. В большинстве регионов учителя и ученики должны носить маски в помещении, за исключением рабочих мест. Во время перемен классы должны находиться в разных частях школы. Во время обучения в школах рекомендуют максимально оставлять открытыми окна и двери. При особых обстоятельствах некоторые уроки могут проходить онлайн.

Греция

Планируется открытие школ 7 сентября, однако возможна задержка. И ученики, и учителя должны постоянно носить маски, как в помещении, так и во время уроков. В классе разрешается находиться не более чем 17 ученикам.

Италия

Открытие школ запланировано на 14 сентября. Ношение масок будет обязательным во время пребывания в помещении школы, однако их можно снимать во время уроков. Некоторые средние школы с большими классами будут сочетать обучение на месте и дистанционную учебу. Правительство выделит больше средств для увеличения количества общественного транспорта, чтобы обеспечить безопасность проезда в школы. Правила для обучения пока еще дорабатываются.

Нидерланды

Начальные и средние школы начали открываться в августе. Все уроки проходят в очной форме. Маски носить ни ученикам, ни учителям не требуется. В случае заражения ученика, вся семья должна пробыть на домашнем карантине 10 дней. Детям до 6 лет разрешено посещать школу даже с небольшими симптомами респираторных заболеваний, но не в случае высокой температуры.

Норвегия

Школы начали постепенно открываться еще с 27 апреля. Маски носить не обязательно. Также школы в основном не меняют график обучения. При этом запрещены контакты между учениками разных классов. Во время перемен для каждого класса создана отдельная игровая зона. Время перерывов также смещено, чтобы классы не пересекались. В детские сады разрешено посещение детей с насморком, но при более серьезных симптомах ученики должны оставаться дома.

Польша

Обучение в школах возобновилось с 1 сентября. В классе не обязательным является ношение масок. Несмотря на просьбы некоторых школ перенести открытие, местные власти отказались это сделать. Семьям, которые отказываются отправлять детей в школу, грозит штраф до 2,7 тысяч долларов.

Россия

Школы открылись 1 сентября. Для предотвращения скопления учеников планируют переносить время занятий и перемен для классов. Ученикам рекомендуют, но не обязывают носить маски. В то же время учителя должны быть в масках все время, кроме лекций или нахождения на безопасном расстоянии. Дистанционное обучение не предусмотрено в качестве альтернативы.

Испания

В начальных и средних школах учебный год начинается в первые три недели сентября. Посещение школы обязательно. Все дети от 6 лет должны носить маски в классе. Ученики должны мыть руки не менее пяти раз в день. Классы разбиваются на небольшие группы, которым запрещено контактировать с другими группами.

Швеция

Шведские школы не закрывались. Местные власти рассматривают возможность закрытия школ в случае вспышки коронавируса. Ношение масок не обязательно. Действуют правила социальной дистанции. В некоторых муниципалитетах изменили школьное расписание, чтобы избежать скопления людей в общественном транспорте.

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