Проекты об амнистии на Донбассе в Раде не обсуждаются

На сегодня в Верховной раде Украины не обсуждаются законопроекты об амнистии боевиков на Донбассе.

При этом не может идти речи о всеобщей амнистии.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Опасные маневры: что означают заявления Фокина по Донбассу".

Отметим, ранее первый замглавы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин выступил за всеобщую амнистию боевиков. Однако амнистия априори не может распространяться на причастных к военным и прочим тяжелым преступлениям.

В комментарии РБК-Украина глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности, депутат от "Слуги народа" Денис Монастырский рассказал, что в его комитете не обсуждаются никакие варианты законопроекта об амнистии. Он также подтвердил, что для военных преступников не может быть исключений.

"По законодательству такие преступления не имеют срока давности, и независимо от воли Украины, те, кто совершал убийства, пытки, мародерство, должны быть привлечены к ответственности, рано или поздно, украинским или международным правосудием", - заявил Монастырский.

Он добавил, что остальные параметры такого законопроекта уже будут являться предметом политических договоренностей.