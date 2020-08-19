 

Мужчину с гранатой задержали в Киеве на Банковой

События Вчера, 23:1566
Мужчину с гранатой задержали в Киеве на Банковой

В Киеве на улице Банковой, правоохранители задержали мужчину с предметом, похожим на гранату.

Для выяснения обстоятельств мужчину доставили в Печерское управление полиции.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Во время патрулирования улицы Банковой работники полиции полка особого назначения заметили подозрительного мужчину, а при поверхностной проверки у него обнаружили предмет, похожий на гранату. Предмет изъяли и отправили на экспертизу.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Печерского управления полиции, специалисты взрывотехнической службы и кинологи.

Событие было зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. Решается вопрос о правовой квалификации события.

 

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