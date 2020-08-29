 

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 2 сентября 2020

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Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 2 сентября 2020

В Украине по состоянию на утро 2 сентября 2020 - 125 798 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.

Плюс 2495 (рекорд) новых случаев за сутки.

Умерло 2656 человек (+51 летальный случай подтвержден в сутки - это тоже рекорд).

Выздоровело - 58817 (+1 015).

До сих пор болеют: 64325.

По областям (по количеству инфицированных):

1. Львовская область - 14 907 человек инфицированы за все время (+204 новых лабораторно подтвержденных случая за сутки).

2. Киев - 13878 (+332).

3. Черновицкая область - 10 487 (+67).

4. Харьковская область - 9640 (+302).

5. Ивано-Франковская область - 9522 (+174).

6. Ровенская область - 9396 (+127).

7. Закарпатская область - 7697 (+97).

8. Одесская область - 7697 (+203).

9. Тернопольская область - 6395 (+201).

10. Киевская область - 5842 (+87).

11. Волынская область - 5589 (+66).

12. Винницкая область - 4109 (+65).

13. Житомирская область - 3442 (60).

14. Хмельницкая область - 2630 (+111).

15. Днепропетровская область - 2454 (+56).

16. Черниговская область - 1990 (+49).

17. Запорожская область - 1657 (+30).

18. Черкасская область - 1642 (+48).

19. Сумская область - 1571 (+39).

20. Донецкая область - 1505 (+57).

21. Николаевская область - 1320 (+36).

22. Полтавская область - 832 (+24).

23. Кировоградская область - 826 (+10).

24. Херсонская область - 424 (+24).

25. Луганская область - 346 (+26).

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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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