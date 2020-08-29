Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 2 сентября 2020

В Украине по состоянию на утро 2 сентября 2020 - 125 798 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.
Плюс 2495 (рекорд) новых случаев за сутки.
Умерло 2656 человек (+51 летальный случай подтвержден в сутки - это тоже рекорд).
Выздоровело - 58817 (+1 015).
До сих пор болеют: 64325.
По областям (по количеству инфицированных):
1. Львовская область - 14 907 человек инфицированы за все время (+204 новых лабораторно подтвержденных случая за сутки).
2. Киев - 13878 (+332).
3. Черновицкая область - 10 487 (+67).
4. Харьковская область - 9640 (+302).
5. Ивано-Франковская область - 9522 (+174).
6. Ровенская область - 9396 (+127).
7. Закарпатская область - 7697 (+97).
8. Одесская область - 7697 (+203).
9. Тернопольская область - 6395 (+201).
10. Киевская область - 5842 (+87).
11. Волынская область - 5589 (+66).
12. Винницкая область - 4109 (+65).
13. Житомирская область - 3442 (60).
14. Хмельницкая область - 2630 (+111).
15. Днепропетровская область - 2454 (+56).
16. Черниговская область - 1990 (+49).
17. Запорожская область - 1657 (+30).
18. Черкасская область - 1642 (+48).
19. Сумская область - 1571 (+39).
20. Донецкая область - 1505 (+57).
21. Николаевская область - 1320 (+36).
22. Полтавская область - 832 (+24).
23. Кировоградская область - 826 (+10).
24. Херсонская область - 424 (+24).
25. Луганская область - 346 (+26).