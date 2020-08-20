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События Сегодня, 10:0386
Позицию по защите конституционного строя власти Беларуси разъяснили госаппарату

Правительство Беларуси разослало главам министерств, государственных организаций и предприятий "конституционно-правую позицию по защите конституционного строя".

В документе указывается, что пересмотр выборов является неконституционным, а также разъясняется ответственность за попытку изменения конституционного строя.

Об этом сообщает TUT.BY.

Данный документ был принят Конституционным судом 25 августа. В нем указано, что 9 августа белорусский народ избрал президентом Александра Лукашенко, при этом "демократичность и легитимность выборов подтверждается соблюдением принципов и норм Конституции".

Также говорится, что Конституция не предусматривается возможности создания организаций, который могут пересматривать итоги выборов. Создание координационного совета, который "определил своей целью пересмотр выборов президента", является неконституционным. Также в суде добавили, что "любые действия по изменению конституционного строя и достижению государственной власти насильственными методами… наказываются законом".

"В настоящее время соблюдение режима конституционной законности является безусловным и необходимым условием деятельности всех субъектов общественно-политических отношений и граждан страны в целях обеспечения противодействия любому деструктивному воздействию на стабильность и суверенитет государства, гражданский мир и согласие в обществе, устойчивость конституционного строя", - считают в КС.

Напомним, 15 августа штаб кандидата в президенты Светланы Тихановской начал формирование координационного совета. Он призван обсуждать и разрабатывать безопасные и стабильные механизмы обеспечения передачи власти. В состав Совета вошли около ста человек.

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Теги: news, новости, Украина, Беларусь, 7dniv, 7dnivinfo  
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