Трижды нарушили режим прекращения огня боевики на Донбассе

На Донбассе 1 сентября в районе проведения операции Объединенных сил, зафиксировано три факта нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований.

Боевых потерь и ранений среди украинских военных нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Неподалеку от Водяного боевики вели огонь из стрелкового оружия и АГС-17.

Также враждебные провокации произошли на участках фронта в районе населенных пунктов Майорск, где зафиксирован выстрел из ручного противотанкового гранатомета и Марьинки, где отмечено несколько неприцельных очередей из стрелкового оружия.

"Во всех случаях действия врага были провокационными и не несли угрозы жизни нашим воинам. Украинские защитники оружие в ответ не применяли", - отметили в штабе ООС.

С начала текущих суток, 2 сентября, на всех участках фронта наблюдалась тишина. В полосах ответственности украинских бригад не зафиксирована ни одна вооруженная провокация или обстрел.