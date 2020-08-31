Вспышку коронавируса в Одессе после празднования Дня города прогнозирует Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов отреагировал на празднование Дня города Одессы.
По его словам, нарушение мер безопасности будет приводить к увеличению числа больных коронавирусом.
Об этом он заявил на брифинге.
Кроме того, по его данным, в Одесской области заполненность коек в больницах, где лечат больных коронавирусной болезнью, составляет 66%.
"Вчера в сеть попали фотографии с дня празднования Дня города в Одессе. Ну, мне кажется, то, что мы увидели, за чертой здравого смысла", - заявил он.
Степанов обратился к городской власти Одессы.
"Я понимаю, что вы сейчас все находитесь в выборах. Что вы все живете исключительно избирательными процессами. Но вы знаете в каком состоянии сейчас находится эпидситуация в Одессе?", - заявил он.
Министр прогнозирует вспышку заболевания в области и, в частности, в Одессе.
"Не надо быть Вангой, чтобы четко осознавать, что через буквально несколько дней, недель, увидим еще больший рост числа больных COVID-19 в Одесской области и, непосредственно, в городе Одессе", - заявил он.
Степанов пообещал поднять этот вопрос перед контролирующими органами, чтобы сделать выводы по проведению таких мероприятий, которые несут прямую угрозу жизни граждан.
Отметим, вчера, 2 сентября, в Одессе праздновали День города. В районах города состоялись различные мероприятия. День города завершился традиционным гала-концертом на Потемкинской лестнице.