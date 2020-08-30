Вчера в Беларуси протестовали в четырех регионах на территории 8 населенных пунктов.

В протестах участвовали около тысячи человек.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел страны.

В МВД сообщили о задержании 24 гражданина, в том числе, 3 студентов.

"До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям водворены в места содержания задержанных 16 человек", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера в Минске прошел марш солидарности, к протестам присоединились студенты белорусских университетов.