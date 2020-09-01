Резкий спад температуры ожидается в Украине

В ближайшие дни в Украине ожидается похолодание. Жара спадет, но на следующей неделе температура снова может превысить 30 градусов.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

"Температурный фон снизится до 20-25 градусов. В Киеве в ближайшие два дня даже будет 20-22 градусов. А на юге и востоке страны также уже не будет 35 градусов, но температурный фон будет более комфортен - до 28 градусов", - сказала она.

По ее словам, на следующей неделе снова может быть такое, что снова восстановится жара на юге и востоке Украины, на севере и западе также будет повышение температуры, но где-то до 27-28 градусов.

"Пока что лето продолжается, и в ближайшие десять дней не прогнозируем резкого снижения температуры. На конец месяца, конечно, температура станет ниже, но пока расчеты не дают похолодания и осенних температур", - сказала синоптик.

Голеня также отметила, что заморозков в Украине пока не ожидается.