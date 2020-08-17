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События Сегодня, 14:0199
Списание средств и арест имущества ПриватБанка в деле Суркисов санкционировал суд

Печерский районный суд. Киева санкционировал принудительное списание средств или арест имущества "ПриватБанка" в случае отказа выплачивать компаниям семьи Суркисов почти 10 млрд грн (350 млн долларов).

Об этом говорится в тексте решения суда от 2 сентября 2020 года.

Копию определения суда обнародовал министр юстиции Денис Малюська на своей странице в Facebook.

Согласно решению, ПриватБанк обязан выплатить компаниям тело депозита и проценты. В случае невыполнения, государственный исполнитель принимает меры для принудительного исполнения решения "путем в том числе, но не исключено, выставления платежных требований на принудительное списание средств и/или вынесения постановления о наложении ареста денежных средств (имущества) должника".

Как отметил Малюська, суд "в качестве обеспечения суд прописал взыскание нескольких миллиардов с "ПриватБанка" в пользу шести британских компаний, основанных офшорами из BVI".

По его словам, такая позиция не только выходят за пределы того, что можно делать в качестве обеспечения иска (ст.150 ГПК).

"Она к тому же не облегчает, а, наоборот, делает невозможным дальнейшее исполнение решения суда. Ведь если средства взыскать с "ПриватБанка", то банк, в случае удовлетворения иска, никогда не сможет обслуживать их как депозиты. Напоминаю - исковые требования заявлены не как изъятие, а как обязательства обслуживать депозиты", - написал министр.

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