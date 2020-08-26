Заявление Меркель по Навальному Лукашенко назвал фальсификацией

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что заявление канцлера Германии Ангелы Меркель об отравлении Алексея Навального веществом "Новичок" было сфальсифицировано.

Это якобы подтверждает перехват разговора Варшавы и Берлина.

Об этом он заявил на встрече с премьером РФ Михаилом Мишустиным, передает БЕЛТА.

По его словам, белорусская военная разведка до выступления Меркель якобы перехватила разговор.

"Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи… И мы перехватили интересный разговор, который (я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ) отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было", - заявил Лукашенко.

Напомним, вчера немецкий канцлер Ангела Меркель со ссылкой на данные токсикологической лаборатории Бундесвера заявила, что российский оппозиционер Навальный был отравлен ядом класса "Новичок".

"Навальный - жертва преступления, его хотели заставить замолчать. Я выступаю с осуждением того, что с ним произошло", - заявила она.