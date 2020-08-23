К ослаблению карантина не готовы Киев и 16 областей

По состоянию на 3 сентября к ослаблению карантина не готов Киев и еще 16 областей.

Из обновленного списка выбыла Полтавская область.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Самая высокая заболеваемость на 100 тысяч человек за две недели - в Черновицкой (258,6), Тернопольской (243,4) и Ивано-Франковской (175,4) областях.

Таким образом, не готовы смягчать ограничения:

Киев;

Винницкая область;

Волынская область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Киевская область;

Львовская;

Николаевская;

Одесская область;

Ровенская область;

Сумская область;

Тернопольская область;

Харьковская область;

Хмельницкая область;

Черновицкая область;

Черниговская область

В частности, регион должен соответствовать следующим критериям: