К ослаблению карантина не готовы Киев и 16 областей

По состоянию на 3 сентября к ослаблению карантина не готов Киев и еще 16 областей.
Из обновленного списка выбыла Полтавская область.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Самая высокая заболеваемость на 100 тысяч человек за две недели - в Черновицкой (258,6), Тернопольской (243,4) и Ивано-Франковской (175,4) областях.
Таким образом, не готовы смягчать ограничения:
- Киев;
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область;
- Львовская;
- Николаевская;
- Одесская область;
- Ровенская область;
- Сумская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Хмельницкая область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область
В частности, регион должен соответствовать следующим критериям:
- количество тестов должно быть не менее 24 на 100 тысяч в течение 7 дней;
- показатель заболеваемости за 14 дней не должен превышать базовый уровень заболеваемости - 40 случаев на 100 тысяч за 14 дней;
- если уровень загруженности коек 5 дней подряд по всему региону 50% и более, то на территории всего региона устанавливается "оранжевый" уровень, если больше 75% - "красный"