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События Сегодня, 16:2870
Танкер Delfi арестовал суд

Хозяйственный суд Одесской области наложил арест на танкер Delfi, который до сих пор пытаются убрать с пляжа.

Этим решением частично удовлетворено ходатайство Администрации морских портов.

Соответствующее постановление опубликовано в Едином реестре судебных решений.

Согласно документу, арестован танкер Delfi судовладельца MISTER DRAKE PC с правом его перемещения. Судно арестовано в качестве обеспечения исковых заявлений.

Сообщается, что Администрация морских портов судится с судовладельцем о взыскании более 2,3 млн гривен ущерба. Рассмотрение этого дела назначено на 23 сентября.

Напомним, в конце августа был завершен первый этап подъема танкера Delfi, судно поставили на киль. При его подъеме выяснилось, что у него есть большая пробоина, на исследование и ремонт которой необходимо некоторое время.

Как сообщила Государственная экологическая инспекция, в ходе работ по поднятию танкера не было зафиксировано загрязнение воды. Отметим, судно начали поднимать спустя почти год после того, как оно затонуло у берегов Одессы.

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Теги: news, новости, Украина, Танкер, Delfi, 7dniv, 7dnivinfo  
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Танкер Delfi арестовал суд
Танкер Delfi арестовал суд
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