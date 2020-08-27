В "красную зону" карантина попал Тернополь

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) обновила список регионов "красной зоны".

В него попали три областных центра - Тернополь, Ивано-Франковск и Черновцы.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.

Отметим, что Ивано-Франковск и Черновцы находились в "красной зоне" с 31 августа.

Всего в "красную зону" попали населенные пункты в семи областях:

Ивано-Франковск , Коломыя, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

, Коломыя, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области; Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;

Дубно и Костопольский район Ровенской области;

Тернополь , Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;

, Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области; Великобурлукский район Харьковской области;

Черновцы , Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области.

, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области. Бобровицкий район Черниговской области.

Новое зонирование начнет действовать с 7 сентября.

В "красной зоне" запрещена работа общественного транспорта, закрываются учебные заведения, в том числе дошкольные и школы. Разрешается только высадка пассажиров из транспорта, который курсирует транзитом, и из межобластного транспорта.