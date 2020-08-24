Санкциями из-за отравления Навального пригрозил ЕС

Европейский союз призывает международное сообщество к совместной реакции на отравление российского оппозиционера Алексея Навального веществом из группы "Новичок".

ЕС оставляет за собой право принимать соответствующие меры, в том числе санкции.

Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

В Евросоюзе "самым решительным образом" осуждают покушение на Навального, а применение химического оружия считают абсолютно неприемлемым ни при каких обстоятельствах.

"Российское правительство должно сделать все возможное, чтобы расследовать это преступление в полной прозрачности и привлечь виновных к ответственности. Безнаказанность не должна и не будет допускаться", - отметил Боррель.

В то же время ЕС призывает Россию в полной мере сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) для обеспечения беспристрастного международного расследования.

"ЕС продолжит внимательно следить за этим вопросом и рассматривать его последствия", - добавил глава европейской дипломатии.

Напомним, вчера правительство Германии заявило о получении доказательств отравления Навального. Остатки яда в организме оппозиционера нашли немецкие военные.

Как писало РБК-Украина, США могут ввести санкции против России из-за отравления Навального.