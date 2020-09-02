Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 4 сентября 2020

В Украине по состоянию на утро 4 сентября 2020 - 130 951 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.

Плюс 2723 новых случая за сутки - это новый рекорд!

Умерло 2761 человек (+51 летальный случай подтвержден в сутки).

Выздоровело - 60613 (+937).

До сих пор болеют: 67577.

По областям (по количеству инфицированных):

1. Львовская область - 15 312 человек инфицированы за все время (+196 новых лабораторно подтвержденных случаев за сутки).

2. Киев - 14477 (+319).

3. Черновицкая область - 10786 (+162).

4. Харьковская область - 10 312 (+371).

5. Ивано-Франковская область - 9845 (+160).

6. Ровенская область - 9535 (+59).

7. Одесская область - 8038 (+225).

8. Закарпатская область - 7888 (100).

9. Тернопольская область - 6841 (+204).

10. Киевская область - 6017 (+86).

11. Волынская область - 5723 (+61).

12. Винницкая область - 4269 (+75).

13. Житомирская область - 3550 (+79).

14. Хмельницкая область - 2848 (+108).

15. Днепропетровская область - 2570 (+52).

16. Черниговская область - 2150 (100).

17. Запорожская область - 1768 (60).

18. Черкасская область - 1756 (+86).

19. Сумская область - 1680 (+51).

20. Донецкая область - 1576 (+27).

21. Николаевская область - 1446 (+74).

22. Полтавская область - 886 (+31).

23. Кировоградская область - 841 (+8).

24. Херсонская область - 444 (+9).

25. Луганская область - 393 (+20).