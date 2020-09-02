Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 4 сентября 2020

В Украине по состоянию на утро 4 сентября 2020 - 130 951 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.
Плюс 2723 новых случая за сутки - это новый рекорд!
Умерло 2761 человек (+51 летальный случай подтвержден в сутки).
Выздоровело - 60613 (+937).
До сих пор болеют: 67577.
По областям (по количеству инфицированных):
1. Львовская область - 15 312 человек инфицированы за все время (+196 новых лабораторно подтвержденных случаев за сутки).
2. Киев - 14477 (+319).
3. Черновицкая область - 10786 (+162).
4. Харьковская область - 10 312 (+371).
5. Ивано-Франковская область - 9845 (+160).
6. Ровенская область - 9535 (+59).
7. Одесская область - 8038 (+225).
8. Закарпатская область - 7888 (100).
9. Тернопольская область - 6841 (+204).
10. Киевская область - 6017 (+86).
11. Волынская область - 5723 (+61).
12. Винницкая область - 4269 (+75).
13. Житомирская область - 3550 (+79).
14. Хмельницкая область - 2848 (+108).
15. Днепропетровская область - 2570 (+52).
16. Черниговская область - 2150 (100).
17. Запорожская область - 1768 (60).
18. Черкасская область - 1756 (+86).
19. Сумская область - 1680 (+51).
20. Донецкая область - 1576 (+27).
21. Николаевская область - 1446 (+74).
22. Полтавская область - 886 (+31).
23. Кировоградская область - 841 (+8).
24. Херсонская область - 444 (+9).
25. Луганская область - 393 (+20).