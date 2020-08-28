Украинскому плаванию - 200 лет!

По информации организатора соревнований главы обособленного подразделения Федерации плавания Украины во Львовской области, главы Федерации плавания Львовской области Андриан Гутник - открытый Кубок по плаванию пройдет 5-6 сентября в спортивном комплексе "СКА".

Львовский Кубок объединит сильнейших пловцов со всей Украины, ведь плавание - это спорт для всех!

В соревнованиях открытого Кубка Львова «LVIV OPEN CUP» принимают участие команды:

юноши: девушки 2007-2008 г.р .; юноши 2006-2007 г.р.

юниоры девушки 2005-2006 г.р .; юноши 2004-2005 г.р.

молодежь: девушки 2003-2004 г.р .; юноши 2002-2003 г.р.

Соревнования лично-командные. В соревнованиях принимают участие сборные команды ДЮСШ, ДЮСК, СК и ФЦ.

Состав команды 12 спортсменов и 2 тренера. Возрастные категории не дублируются. Спортсмены, не вошедшие в состав команд к соревнованиям не допускаются. Для командного зачета каждый участник имеет право стартовать в 2 номерах программы (в один день). Командное первенство определяется по очкам в соответствии с занятыми местами в индивидуальных номерах программы, при условии выполнения разрядов.

Заплывы формируются согласно стартовых протоколов. Участие в соревнованиях вне конкурса не допускается.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:

1-й день соревнований (суббота) - 05.09.2020

Регистрация: 08:00 - 10:00ч.

Разминка: 10:00 - 10:50 ч.

Совещание представителей команд: 10:00ч.

Торжественное открытие: 11:00ч.

Начало соревнований: 11:30ч.

2-й день соревнований (воскресенье) - 06.09.2020

Разминка: 09:00 - 09:50ч.

Начало соревнований: 10:00ч.

На открытом Кубке Львова «LVIV OPEN CUP» награждаются:

* Спортсмены, занявшие I, II, III места в индивидуальных номерах программы своей возрастной категории - дипломами и медалями

* Команды, занявшие I, II, III места - дипломами и кубками

* Перекрестное награждения в различных возрастных категориях не допускается

Представители команд должны до 24 августа 2020 включительно - подать секретариата соревнований подтверждения участия и количественный состав команды.

К 1 сентября 2020 включительно представители команд подают техническую заявку команды для создания рейтинговых протоколов участников соревнований.

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