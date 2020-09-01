75 человек во Львовском горсовете заболели коронавирусом

За все время карантина во Львовском городском совете коронавирус COVID-19 обнаружили у 75 человек.

Это 1,8% от общего количества работников горсовета.

Об этом в Facebook написал городской голова Львова Андрей Садовый.

"Завтра собираем сессию, поэтому хочу публично акцентировать на некоторых вещах. Сначала цифры. В ратуше работает 1643 человека. За все время карантина заболели 75 человек. Из них 45 уже получили отрицательные результаты ПЦР-тестирования. 30 человек находятся на больничном. Это 1,8% от общего количества работников", - написал он.

По словам мэра, всего было протестировано 50% всех работников.

Садовый также отметил, что завтрашняя сессия состоится в помещении Шевченковской райадминистрации. Доступ в зал заседания будут иметь только депутаты и те, от кого напрямую зависит процесс.

Напомним, в Украине обновили зоны карантина в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах; Львов попал в оранжевую зону.