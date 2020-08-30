26 участников протестов за вчера задержали в Беларуси

В Беларуси 3 сентября силовики задержали 26 участников акций протеста.

Всего, по данным Министерства внутренних дел Беларуси, в стране прошло 30 акций протеста в 9 населенных пунктах.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По информации правоохранителей, в протестах брали участие 850 человек. Больше всего протестов прошло в Минске, где был зафиксирован сбор граждан в 18 местах.

"За нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 26 граждан. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям водворены в места содержания задержанных 7 человек", - сообщили в МВД.