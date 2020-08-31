35 тысяч коек для госпитализации больных коронавирусом есть в Украине

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине есть 35 тысяч коек для госпитализации больных коронавирусом.

При этом в начале пандемии их было всего 12 704.

Об этом он заявил в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.

Степанов обратил внимание, что Украина может столкнуться с нехваткой врачей.

"Ведь хотя сейчас у нас 35 тысяч койко-место, мы можем столкнуться с ситуацией, когда банально не хватит врачей. Мы не можем снять всех врачей с их прямых обязанностей и поставить бороться с Covid-19", - сказал министр.

Он отметил, что Минздрав готовится ко всем возможным сценариям.

"По состоянию на начало сентября в 315 учреждениях здравоохранения, оказывающих помощь больным COVID-19, имеется в наличии 26 тысяч коек. А в резерве еще 213 больниц, готовых принять таких больных... с общим числом коек почти 9 тысяч. Суммарное количество коек - 35 тысяч. Вы могли забыть, но в начале коронавирусной эпидемии было всего готовых к приему больных 12704 койки", - добавил Степанов.