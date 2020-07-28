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События Сегодня, 16:030
Количество "красных" стран сократила Украина

Министерство здравоохранения обновило список стран "красной" и "зеленой" зон.

"Красный" список сократили до 50 стран.

Соответствующий список обнародовал Минздрав 4 сентября.

Из нового списка "красных" стран исключили Люксембург, Доминиканскую Республику, Южную Африку, Эквадор, Армению, Северную Македонию, Эсватини и Албанию.

В "красном" списке находятся, в частности, США, Франция, Израиль, Молдова, Испания, Румыния и другие страны.

В "зеленом" списке находится 194 страны, среди которых Болгария, Турция и Египет.

Отметим, лица, которые приезжают в Украину из стран "красной" зоны, обязаны сдать ПЦР-тест на коронавирус или пройти двухнедельную самоизоляцию. При въезде из "зеленых" стран эти требования не обязательны.

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