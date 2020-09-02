Раскрыть программу "Новичок" потребовало НАТО от России

Североатлантический альянс НАТО после инцидента с отравлением Алексея Навального (российского оппозиционера) требует от России раскрыть программу производства боевого вещества "Новичок".

Данные необходимо предоставить Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Об этом в своем Twitter заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Германия проинформировала союзников о выводах своих специалистов по отравлению Алексея Навального. Все союзники НАТО осуждают это нападение. Мы призываем Россию предоставить ОЗХО полную информацию о программе "Новичок", - заявил он.

Он также сегодня на пресс-конференции отметил, что страны НАТО обсуждают возможные меры в отношении России в связи с отравлением Навального, но пока нельзя сказать, какими они будут.

"Любое применение химического оружия демонстрирует полное неуважение к человеческим жизням и является неприемлемым нарушением международных норм и правил", - добавил он.