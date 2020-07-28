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События Сегодня, 18:5357
В "карантинный список" Украину внесла Швейцария

Швейцария внесла Украину в так называемый карантинный список стран, по приезду из которых нужно проходить двухнедельный карантин.

Меры приняты в рамках борьбы с распространением COVID-19.

Об этом пишет местное издание blick.ch.

Сообщается, что Федеральное управление общественного здравоохранения (BAG) Швейцарии каждые две недели формирует новый карантинный список. Люди, которые приезжают из стран этого списка, в течение двух недель обязаны проходить карантин.

Таким образом, в список внесены Украина, ОАЭ, Хорватия и ряд других стран. В то же время карантин больше не должны проходить приезжие из Бельгии, Мексики, Албании и еще нескольких десятков стран.

Напомним, ранее Украина сократила число стран "красного списка". В частности, теперь путешественникам из Люксембурга, Доминиканской Республики, ЮАР, Эквадора, Армении, Северной Македонии и Албанию не нужно предъявлять тест на коронавирус, чтобы избежать самоизоляции.

В то же время это не означает, что граждане этих стран и другие иностранцы могут свободно попасть в Украину. Кабинет министров до конца сентября закрыл украинские границы для граждан других стран.

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Теги: news, новости, Украина, Швейцария, карантин, 7dniv, 7dnivinfo  
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