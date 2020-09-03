 

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 5 сентября 2020

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Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 5 сентября 2020

В Украине по состоянию на утро 5 сентября 2020 - 133 787 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.

Плюс 2836 новых случаев за сутки - ЭТО НОВЫЙ РЕКОРД!

Умерло 2811 человек (+50 летальных случаев подтверждено в сутки).

Выздоровело - 61649 (+1036).

До сих пор болеют: 69327.

По областям (по количеству инфицированных):

1. Львовская область - 15 507 человек инфицированы за все время (+195 новых лабораторно подтвержденных случаев за сутки).

2. Киев - 14792 (+315).

3. Черновицкая область - 10958 (+172).

4. Харьковская область - 10 692 (+380).

5. Ивано-Франковская область - 10 011 (+166).

6. Ровенская область - 9634 (+99).

7. Одесская область - 8260 (+222).

8. Закарпатская область - 7988 (100).

9. Тернопольская область - 7067 (+226).

10. Киевская область - 6105 (+88).

11. Волынская область - 5791 (+68).

12. Винницкая область - 4324 (+55).

13. Житомирская область - 3622 (+72).

14. Хмельницкая область - 2979 (+131).

15. Днепропетровская область - 2625 (+55).

16. Черниговская область - 2230 (+80).

18. Черкасская область - 1849 (+93).

17. Запорожская область - 1848 (+80).

19. Сумская область - 1769 (+89).

20. Донецкая область - 1591 (15).

21. Николаевская область - 1504 (+58).

22. Полтавская область - 916 (+30).

23. Кировоградская область - 846 (+5).

24. Херсонская область - 464 (+20).

25. Луганская область - 415 (+22).

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Теги: news, новости, Украина, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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