Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 5 сентября 2020

В Украине по состоянию на утро 5 сентября 2020 - 133 787 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.
Плюс 2836 новых случаев за сутки - ЭТО НОВЫЙ РЕКОРД!
Умерло 2811 человек (+50 летальных случаев подтверждено в сутки).
Выздоровело - 61649 (+1036).
До сих пор болеют: 69327.
По областям (по количеству инфицированных):
1. Львовская область - 15 507 человек инфицированы за все время (+195 новых лабораторно подтвержденных случаев за сутки).
2. Киев - 14792 (+315).
3. Черновицкая область - 10958 (+172).
4. Харьковская область - 10 692 (+380).
5. Ивано-Франковская область - 10 011 (+166).
6. Ровенская область - 9634 (+99).
7. Одесская область - 8260 (+222).
8. Закарпатская область - 7988 (100).
9. Тернопольская область - 7067 (+226).
10. Киевская область - 6105 (+88).
11. Волынская область - 5791 (+68).
12. Винницкая область - 4324 (+55).
13. Житомирская область - 3622 (+72).
14. Хмельницкая область - 2979 (+131).
15. Днепропетровская область - 2625 (+55).
16. Черниговская область - 2230 (+80).
18. Черкасская область - 1849 (+93).
17. Запорожская область - 1848 (+80).
19. Сумская область - 1769 (+89).
20. Донецкая область - 1591 (15).
21. Николаевская область - 1504 (+58).
22. Полтавская область - 916 (+30).
23. Кировоградская область - 846 (+5).
24. Херсонская область - 464 (+20).
25. Луганская область - 415 (+22).