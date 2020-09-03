Ограничения на массовые мероприятия усиливают в Мадриде

С понедельника, 7 сентября, в Мадриде усиливают ограничения на массовые мероприятия.

Такое решение властей было принято в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с COVID-19.

Об этом сообщает El Pais.

Ограничения будут касаться встреч как в публичном, так и частном пространстве.

Кроме того, возвращают ограничения на количество участников таких мероприятий как мессы, свадьбы, крестины, похороны. В залах крематориев теперь разрешено собирать не более 25 человек, а во время церемоний на улице - не более 50 человек.

На свадьбах и других праздничных мероприятиях количество участников должно быть не более 60% вместительности зала. При этом запрещены коктейли, собрание возле бара и танцы - потреблять пищу и напитки можно только сидя.

Правительство планирует пересматривать ограничения каждые 15 дней.