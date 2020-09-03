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События Сегодня, 13:5722
Пародию на Лукашенко с автоматом сделал Иван Ургант в эфире главного российского канала

Ведущий программы "Вечерний Ургант" Иван Ургант сделал пародию на видео, где Александр Лукашенко вместе сыном выходит в бронежилетах, касках и с автоматами.

Такой пародией ведущий открыл новый сезон программы в пятницу, 4 сентября.

Видео появилось на официальном YouTube-канале передачи. 

В роли Лукашенко выступил сам Ургант. Сына Лукашенко - Николая - изобразил соведущий "Вечернего Урганта" Дмитрий Хрусталев.

Ургант и Хрусталев выходит в студию с игрушечными автоматами, по дороге здоровается с сотрудниками. На Урганте кепка и усы как в Лукашенко, Хрусталев одет в каску и бронежилет. По дороге он произносит те же слова, что и Лукашенко на том самом видео.

В частности, он говорит про "крыс", которые разбежались (так Лукашенко называл участников акций протеста), называет зрителей "красавцами" (так Лукашенко обращался к сотрудникам правоохранительных органов), а из зала ведущему отвечают "Мы с вами до конца" (так Лукашенко отвечали бойцы спецназа).

"Мы разыграли для вас фрагмент замечательного стихотворения Михаила Танича "Папа может, папа может все, что угодно", - говорит Ургант в конце репризы.

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