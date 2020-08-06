Две фуры столкнулись в Николаевской области

В субботу ночью, 5 сентября, в Николаевской области столкнулись две фуры.
В результате погибли 2 водителя этих транспортных средств.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Как отмечается, авария произошла около 3 часов ночи на 63 километре трассы М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" возле села Виноградное.
"В результате лобового столкновения грузовых автомобилей Mercedes-Benzvario и Man с прицепом погибли 2 водителя транспортных средств. Для деблокирования тел погибших с помощью гидравлического инструмента привлекалось пожарно-спасательное отделение", - говорится в сообщении.