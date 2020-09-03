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События Сегодня, 16:4746
Не готовы к ослаблению карантина 17 областей и Киев

Город Киев и 17 областей Украины не соответствуют минимальным требованиям для смягчения карантина, введенного из-за пандемии. Минимальным требованиям Минздрава соответствуют Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская и Херсонская области.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Показатели заболеваемости и заполненности коек в больницах для пациентов с COVID-19 превышены в Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областях.

В частности, регион должен соответствовать следующим критериям:

  • количество тестов должно быть не менее 24 на 100 тысяч в течение 7 дней;
  • показатель заболеваемости за 14 дней не должен превышать базовый уровень заболеваемости - 40 случаев на 100 тысяч за 14 дней;
  • если уровень загруженности коек 5 дней подряд по всему региону 50% и более, то на территории всего региона устанавливается "оранжевый" уровень, если больше 75% - "красный"
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