 

Кулеба заявил что уже определена дата встречи советников "нормандской четверки"

События Сегодня, 19:4651
Кулеба заявил что уже определена дата встречи советников "нормандской четверки"

Дата будущей встречи политических советников лидеров "нормандской четверки" по урегулированию на Донбассе уже определена.

Однако пока она держится в секрете, ведь встреча уже несколько раз переносилась.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью изданию "Радио Свобода".

Кулеба отметил, что сейчас есть договоренность, что сразу после встречи советников состоится встреча министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и России.

"И уже в соответствии с результатами встречи советников, министров можно будет видеть, выходим ли мы на встречу лидеров", - пояснил он.

Министр добавил, что нет никаких гарантий, что во время встречи советников или глав МИД удастся добиться каких-то уступок от Российской Федерации.

"Гарантий никаких нет, но есть ежедневный упорный труд всех привлеченных к этому процессу - и президента, и руководителя его офиса, и МИД, и вице-премьера, министра по реинтеграции, то есть все, все, все работают на результат", - подчеркнул Кулеба.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Кулеба, нормандская, встреча, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА

Новости по теме

На встречу советников
На встречу советников "нормандской четверки" до 10 сентября надеется Ермак
26-авг-2020, 16:23
Запланированная на 28 августа встреча политических советников лидеров стран
Запланированная на 28 августа встреча политических советников лидеров стран "нормандской четверки" перенесена из-за командировки одного из участников
25-авг-2020, 20:02
Встреча советников глав государств в нормандском формате отменена
Встреча советников глав государств в нормандском формате отменена
25-авг-2020, 18:05
Дату встречи советников
Дату встречи советников "нормандской четверки" подтвердил Зеленский
22-авг-2020, 14:01
Германия, Франция, Украина и Россия подтвердили готовность к проведению встречи советников - заявил Зеленский
Германия, Франция, Украина и Россия подтвердили готовность к проведению встречи советников - заявил Зеленский
20-авг-2020, 18:31

Последние новости

19:46
События
Кулеба заявил что уже определена дата встречи советников "нормандской четверки"
19:40
События
"Женский марш мира" проходит в Минске
19:27
Политика
Виктор Медведчук: Политические репрессии за международную деятельность народных депутатов Украины свидетельствуют о попытках сорвать реализацию «Парламентского измерения "нормандского формата"» и мирные переговоры по Донбассу
18:00
События
Взрыв на фабрике произошел в Беларуси
16:49
Политика
На санкции РФ против Украины отреагировали у Зеленского
16:47
События
Не готовы к ослаблению карантина 17 областей и Киев
16:34
События
Американский адвокат Джерри Скиннер, представляющий интересы родственников погибших рейса МН17 в Европейском суде по правам человека, заявил, что Россия сбила пассажирский самолет намеренно
16:25
События
Из-за аварии Центр Киева остался без света
16:07
События
Две фуры столкнулись в Николаевской области
14:36
События
О шквалах в ряде регионов Украины предупредили синоптики
14:21
Политика
В суд на Кабмин подали западные регионы из-за попадания в "красную зону"
13:57
События
Пародию на Лукашенко с автоматом сделал Иван Ургант в эфире главного российского канала
13:55
События
Стало известно о состоянии 91-летнего Филарета, заболевшего коронавирусом
13:03
События
41 человека за участие в протестах задержали вчера в Беларуси
11:22
События
Цистерна с хлором взорвалась в Иране
11:17
События
Ограничения на массовые мероприятия усиливают в Мадриде
10:57
Политика
5 сентября в Украине начинается избирательный процесс местных выборов 2020
10:55
События
Боевики вели огонь из гранатометов неподалеку от Авдеевки
10:48
Политика
Цену газа в октябре назвал Шмыгаль
10:28
События
Экс-глава партии "Голос" и народный депутат Святослав Вакарчук отреагировал на российские санкции против него

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 3 сентября 20203940
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 5 сентября 20202398
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 4 сентября 20202260
Границы для украинцев открыли еще три страны1154
Сторонники Порошенко требуют закрыть "112 Украина", ZIK и NewsOne578
Резкий спад температуры ожидается в Украине526
Полиция закрыла дело против властей Черкасс, которые во время жесткого карантина в мае приняли решение ослабить меры вопреки решению правительства460

Досуг

Барные стулья для ресторанов и кафе – украшение любого интерьера
Барные стулья для ресторанов и кафе – украшение любого интерьера
Как вы считаете, что гарантирует популярность современного бара, кафе или ресторана? Верно, изысканные блюда, компетентность обслуживающего персонала и эксклюзивный дизайн помещения – вот основные факторы, которые непосредственно влияют на количество постоянных посетителей. Ведь именно они
Сегодня, 10:5070
Sushi Icons – быстрая доставка суши в Харькове
Sushi Icons – быстрая доставка суши в Харькове
Суши известно практически всем за пределами Японии. Город Харьков, где осуществляется доставка суши от Sushi Icons – не исключение.
Вчера, 18:2284
История о неизвестном фанате из уст Юлии Левченко
История о неизвестном фанате из уст Юлии Левченко
Юлия заблокировала настойчивого поклонника во всех социальных сетях и принципиально игнорировала его знаки внимания. Тем не менее, таинственный влюбленный продолжал искать возможность для встречи со спортсменкой.
Вчера, 16:41106
ТОП-10 способов перезагрузки от Андрея Чепика, если энергия на нуле
ТОП-10 способов перезагрузки от Андрея Чепика, если энергия на нуле
Его курс по Чат-Ботам помогает многим жить жизнью мечты, зарабатывая на любимом деле! А сам Андрей Чепик постоянно удивляет своей энергией и работоспособностью. Сессии “Вопрос-Ответ” по 4-6 часов, вебинары до 3х раз в неделю, а креативит он как в первый рабочий день :) Все с
Вчера, 10:4394
Мастера по ремонту авто
Мастера по ремонту авто
Качественный ремонт авто в Киеве
2-сен-2020, 20:26151
Выбираем качественный женский свитер
Выбираем качественный женский свитер
Свитер – это именно та вещь, которая должна присутствовать в гардеробе каждой женщины. Ведь данная одежда не только идеально подчеркивает женский образ, но и дарит комфорт, тепло и уют.
2-сен-2020, 15:21201

События

Кулеба заявил что уже определена дата встречи советников "нормандской четверки"
Кулеба заявил что уже определена дата встречи советников "нормандской четверки"
Дата будущей встречи политических советников лидеров "нормандской четверки" по урегулированию на Донбассе уже определена. 
Сегодня, 19:4653
"Женский марш мира" проходит в Минске
"Женский марш мира" проходит в Минске
В Минске сегодня проходит акция протеста "Женский марш мира" из-за жестких задержаний и пыток митингующих.
Сегодня, 19:4059
Взрыв на фабрике произошел в Беларуси
Взрыв на фабрике произошел в Беларуси
В субботу, 5 сентября, в белорусском городе Жлобин произошел мощный взрыв.
Сегодня, 18:0061
Не готовы к ослаблению карантина 17 областей и Киев
Не готовы к ослаблению карантина 17 областей и Киев
Город Киев и 17 областей Украины не соответствуют минимальным требованиям для смягчения карантина, введенного из-за пандемии.
Сегодня, 16:4776
Американский адвокат Джерри Скиннер, представляющий интересы родственников погибших рейса МН17 в Европейском суде по правам человека, заявил, что Россия сбила пассажирский самолет намеренно
Американский адвокат Джерри Скиннер, представляющий интересы родственников погибших рейса МН17 в Европейском суде по правам человека, заявил, что Россия сбила пассажирский самолет намеренно
 По его мнению, целью РФ было обвинить в сбивании самолета Украину и использовать это как повод ввести войска.
Сегодня, 16:34171
Из-за аварии Центр Киева остался без света
Из-за аварии Центр Киева остался без света
В центре Киева произошло аварийное отключение оборудования.
Сегодня, 16:2579
7 Днів