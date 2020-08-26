Кулеба заявил что уже определена дата встречи советников "нормандской четверки"

Дата будущей встречи политических советников лидеров "нормандской четверки" по урегулированию на Донбассе уже определена.

Однако пока она держится в секрете, ведь встреча уже несколько раз переносилась.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью изданию "Радио Свобода".

Кулеба отметил, что сейчас есть договоренность, что сразу после встречи советников состоится встреча министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и России.

"И уже в соответствии с результатами встречи советников, министров можно будет видеть, выходим ли мы на встречу лидеров", - пояснил он.

Министр добавил, что нет никаких гарантий, что во время встречи советников или глав МИД удастся добиться каких-то уступок от Российской Федерации.

"Гарантий никаких нет, но есть ежедневный упорный труд всех привлеченных к этому процессу - и президента, и руководителя его офиса, и МИД, и вице-премьера, министра по реинтеграции, то есть все, все, все работают на результат", - подчеркнул Кулеба.