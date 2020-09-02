 

Украинская сторона инициирует срочное заседание Трехсторонней контактной группы из-за заявления главаря боевиков "ДНР" Дениса Пушилина

События Вчера, 21:3672
Украинская сторона инициирует срочное заседание Трехсторонней контактной группы из-за заявления главаря боевиков "ДНР" Дениса Пушилина

Украинская сторона инициирует срочное заседание Трехсторонней контактной группы из-за заявления главаря боевиков "ДНР" Дениса Пушилина.

Пушилин приказал боевикам открыть огонь по позициям Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "Прямой".

ТКГ соберется завтра, 6 сентября, чтобы обсудить приказ главаря боевиков уничтожить украинские укрепления в районе населенного пункта Шумы, расположенного вблизи линии разграничения.

"Наш президент был проинформирован об этом, он очень обеспокоен этим. Мы сразу сделали ответный шаг: мы, Украина, созываем внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы буквально на завтра", - отметил он.

Отметим, сегодня главарь пророссийских боевиков так называемой "ДНР" Пушилин дал приказ атаковать в понедельник, 7 сентября, укрепления подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Шумы. Он добавил, что направит информацию об этом решении в Трехстороннюю контактную группу.

Напомним, 27 июля на Донбассе началось полное и всеобъемлющее перемирие, договоренность о котором была достигнута на заседании ТКГ. С тех пор в зоне проведения ООС не были зафиксированы боевые потери среди украинских военных.

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Теги: news, новости, Украина, Кулеба, ТКГ, Донбасс, 7dniv, 7dnivinfo  
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