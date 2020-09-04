Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что есть "много признаков" причастности российского государства к отравлению оппозиционера Алексея Навального.

Теперь все зависит от Москвы.

Об этом он сказал в интервью газете Bild am Sonntag.

При этом он отметил, что тему с Навальным не стоит сужать до дискуссий о строительстве "Северного потока-2".

Он также напомнил, что свыше 100 компаний, половина которых немецкие, участвуют в строительстве газопровода. Кроме того, в реализации "Северного потока-2" задействованы 12 стран ЕС.

"Мы ожидаем от российского правительства, что оно расследует это тяжкое преступление. Если оно не имеет никакого отношения к нападению, то должно быть само заинтересовано в том, чтобы доказать это на основе фактов", - сказал глава МИД.

Он также подчеркнул, что если в ближайшие дни со стороны России не последует никаких действий в рамках расследования, Германии и ее партнерам "придется обсудить ответ".

Ранее издание Bloomberg писало, что коалиция канцлера Германии Ангелы Меркель не хочет отказываться от участия в "Северном потоке-2", несмотря на давление из-за Навального.

Напомним, 20 августа 2020 года Навальный вылетел из Томска в Москву, на борту ему стало плохо, и самолет экстренно посадили в Омске. В больнице он впал в кому. Его представители заявляли, что в день вылета он ничего не ел, а только выпил чай в аэропорту Томска.

После перевода в клинику "Шарите" в Берлине немецкие токсикологи определили, что его отравили "Новичком".