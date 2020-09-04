Сайт торгово-промышленной палаты Беларуси взломали "Киберпартизаны"

Вечером 5 сентября официальный сайт торгово-промышленной палаты Беларуси стал недоступен.

Возможно, его взломали, как ранее сайт МВД.

Об этом сообщает TUT.BY.

Портал стал недоступен примерно в девять вечера. При этом в соцсетях начал распространяться скрин сообщения, которое было размещено на сайте ранее. Оно подписано некими "киберпартизанами" Беларуси.

"Мы призываем всех белорусов, независимо от пола и возраста, религии и профессии, присоединиться к борьбе", - говорится в сообщении.

Напомним, сайт МВД Беларуси в четверг, 3 сентября, подвергся кибератаке, неизвестные хакеры объявили в розыск президента страны Александра Лукашенко.