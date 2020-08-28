О задаче сделать Харьков украинской Кремниевой долиной заявил Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил о задаче сделать Харьков украинской Кремниевой долиной, то есть центром IT-индустрии в Украине.

Кроме того, город собираются сделать столицей оборонной промышленности.

Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.

"Харьков часто называют студенческой и научной столицей. Наша задача - сделать регион еще и столицей оборонной промышленности, машиностроения и IT, своеобразной украинской Кремниевой долиной", - заявил президент.

Отметим, Кремниевая долина - территория в американском штате Калифорния, где расположены штаб-квартиры многих компаний и международных высокотехнологичных корпораций, в том числе Apple, Facebook и Google.