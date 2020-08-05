Десятки людей в Калифорнии оказались в ловушке из-за лесных пожаров

В воскресенье, 6 сентября, в американском штате Калифорния проходит крупная спасательная операция.

Люди оказались в ловушке после того, как вспыхнул лесной пожар вокруг популярного водохранилища неподалеку от города Фресно.

Об этом сообщает BBC.

Спасатели не называют число попавших в ловушку, однако продолжают эвакуировать людей, число которых уже составило 63 человека. На данный момент два человека получили серьезные ранения, еще 10 получили травмы средней тяжести.

Пожар в этом районе начался в пятницу и к воскресенью распространился на территорию свыше 2 тысяч гектаров.

Губернатор Гэвин Ньюсом в пятницу объявил чрезвычайное положение. Ожидается, что в ближайшие дни температура в штате может достигать до +49 градусов.

Национальная метеорологическая служба США заявила, что в некоторых частях Южной Калифорнии могут быть "редкие, опасные и, возможно, смертельные" температуры.