Экс-кандидат в президенты США вошел в команду Байдена

Бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Пит Буттиджич вошел в расширенную команду переходного периода Белого дома и консультационный совет Джо Байдена.
Вместе с ним к команде присоединились высокопоставленные чиновники, работавшие при президенте Бараке Обаме.
Об этом сообщает агентство Reuters.
В частности, в команду вошли, губернатор Нью-Мексико Мишель Лухан Гришам, бывший экономический советник Обамы Джеффри Зиентс, представитель Луизианы Седрик Ричмонд и его советник по кампании Анита Данн.
Как отметил Тед Кайфман, который возглавляет команду переходного периода, опыт членов консультационного совета поможет кандидату Байдену более эффективно реагировать на пандемию коронавируса и экономический кризис в стране.