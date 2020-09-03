18 регионов Украины не готовы к ослаблению карантина

Город Киев и 17 областей Украины не соответствуют минимальным требованиям для смягчения карантина, введенного из-за инфекции.
Требованиям Кабмина соответствуют только Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская и Херсонская области.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Показатели инфицированности и заполненности коек в больницах для пациентов с COVID-19 превышены г. Киеве, в Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областях.
Постановлением правительства следующие нормы для регионов:
- количество тестов должно быть не менее 24 на 100 тысяч в течение 7 дней;
- показатель заболеваемости за 14 дней не должен превышать базовый уровень заболеваемости - 40 случаев на 100 тысяч за 14 дней;
- если уровень загруженности коек 5 дней подряд по всему региону 50% и более, то на территории всего региона устанавливается "оранжевый" уровень, если больше 75% - "красный".