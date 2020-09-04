 

О причастности Кремля к отравлению Навального заявил Лондон

События Сегодня, 17:5934
О причастности Кремля к отравлению Навального заявил Лондон

Версия о причастности российских властей к отравлению оппозиционного политика Алексея Навального представляется наиболее правдоподобной.

Подобные действия в Лондоне считают "чистым гангстеризмом".

Об этом заявил глава британского МИДа Доминик Рааб, сообщает The Daily Mail.

Отвечая на вопрос, считает ли он, что в отравлении замешано российские власти, Рааб ответил: "Я думаю, что очень сложно придумать правдоподобное альтернативное объяснение, основанное на послужном списке России".

При этом он напомнил, что "Новичок" был использован в Солсбери. По его словам, это очень опасная субстанция с большим сложностями получения, хранения и применения.

Глава МИД Британии заявил, то Россия должна дать на это ответ. "И я думаю, что нам нужно провести расследование через ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия), и России необходимо в полной мере сотрудничать", - добавил министр.

"Использование химического оружия в таком контексте является чистым гангстеризмом, и Россия несет ответственность за то, чтобы никогда не использовать его от имени властей, и, во-вторых, следить за тем, чтобы никто другой не мог использовать его на территории страны", - сказал он.

Как сообщало РБК-Украна, посол Украины в Берлине Андрей Мельник предложил Германии ввести трехмесячное эмбарго на поставки нефти и газа из России. Это должно стать ответом на отравление оппозиционного политика Алексея Навального.

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Теги: news, новости, Украина, Лондон, Россия, Навальный, 7dniv, 7dnivinfo  
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