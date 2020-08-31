Движение троллейбусов по проспекту Соборности остановят в Киеве

Его курс по Чат-Ботам помогает многим жить жизнью мечты, зарабатывая на любимом деле! А сам Андрей Чепик постоянно удивляет своей энергией и работоспособностью. Сессии “Вопрос-Ответ” по 4-6 часов, вебинары до 3х раз в неделю, а креативит он как в первый рабочий день :) Все с

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