Движение троллейбусов по проспекту Соборности остановят в Киеве

В Киеве остановят движение троллейбусов по проспекту Соборности.
Движение этого общественного транспорта будет остановлено до 5 утра 8 сентября.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
На путепроводе на пересечении Днепровской набережной и проспекта Соборности будут укладывать дорожное покрытие.
Движение общественного транспорта на этот период изменят, так:
- троллейбусы маршрута № 50 будут курсировать от улицы Милославской до Дарницкой площади;
- троллейбусы маршрута № 91-Н будут курсировать на участках от улицы Милославской до Дарницкой площади и от железнодорожного вокзала "Центральный" до станции метро "Лыбедская";
- троллейбусы маршрута № 43 будут курсировать от Кибернетического центра до станции метро "Лыбедская"
Кроме того, на этот период увеличат количество подвижного состава на автобусном маршруте общего пользования № 51.