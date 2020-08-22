Украина в ТКГ отреагировала на угрозы Пушилина

На Донбассе отсутствуют изменения в позициях украинских войск в районе Шумов под оккупированной Горловкой, которые могли бы дать боевикам основание для удара по Вооруженным силам Украины.

Соответствующие данные подтверждаются отчетами Мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам расширенного совещания руководства украинской делегации в Трехсторонний контактной группе с представителями Минобороны и Генштаба.

Сообщается, что совещание было посвящено рассмотрению угроз боевиков открыть огонь. Участники заслушали доклады представителей Министерства обороны, Министерства иностранных дел Украины, а также приняли во внимание отчет миссии ОБСЕ от 5 сентября.

"Мы очень ценим режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, достигнутый 27 июля. Именно поэтому мы постоянно следим за тем, как выполняются договоренности, и нам важно, чтобы нормандский процесс как можно скорее дал результат. Украинская сторона будет делать все для того, чтобы не допустить срыва перемирие на Донбассе", - заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

Также сообщается, что миссия ОБСЕ в ходе воздушного наблюдения в районе Шумов не выявила никаких изменений в позициях ВСУ по сравнению с 5 июля 2020 года. Таким образом, подтверждается отсутствие доказательств того, что ВСУ якобы нарушили соглашение о перемирии.

На совещании подтвердили, что украинская сторона соблюдает режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

"Важно, что это полностью подтверждается в отчетах СММ ОБСЕ", - добавил Кравчук.