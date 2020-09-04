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События Сегодня, 21:2753
О сотнях задержанных на сегодняшних акциях заявляет МВД Беларуси

На протестах в Беларуси 6 сентября задержали сотни демонстрантов.

Речь идет о задержанных на акциях по всей стране.

Об этом заявила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова, передает "РИА Новости".

По ее словам, уже задержаны сотни человек, но точное число назовут в понедельник.

В то же время белорусские СМИ пишут о жестоких задержаниях не только в центре Минске, но и в других частях столицы Беларуси - на Немиге, проспекте Победителей, площади Свободы и Парке Победы. В общей сложности в Минске за сегодня задержали более 120 человек, но список постоянно обновляется. При этом утверждается, что людей задерживает не только ОМОН, но и неизвестные без опознавательных знаков в масках и с дубинками.

В частности, около 15 неизвестных в кепках, масках и с дубинками в руках ворвались в кофейню O’Petit, в которой укрылись демонстранты. Неизвестные разбили стеклянные двери, вломились внутрь и выволокли наружу несколько человек.

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Теги: news, новости, Украина, Беларусь, 7dniv, 7dnivinfo  
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