Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 7 сентября 2020

В Украине по состоянию на утро 7 сентября 2020 - 138 068 человек инфицированы коронавируса COVID-19.
Плюс 2174 новых случая в сутки.
Умерло 2877 человек (+31 летальный случай подтвержден в сутки).
Выздоровело - 62606 (+379).
До сих пор болеют: 72585.
По областям (по количеству инфицированных):
1. Львовская область - 15 881 человек инфицирован за все время (+186 новых лабораторно подтвержденных случаев за сутки).
2. Киев - 15276 (+244).
3. Черновицкая область - 11272 (+163).
4. Харьковская область - 10 972 (+139).
5. Ивано-Франковская область - 10 348 (+161).
6. Ровенская область - 9762 (+102).
7. Одесская область - 8525 (+145).
8. Закарпатская область - 8091 (+42).
9. Тернопольская область - 7390 (+165).
10. Киевская область - 6278 (+86).
11. Волынская область - 5883 (+55).
12. Винницкая область - 4406 (31).
13. Житомирская область - 3746 (+68).
14. Хмельницкая область - 3195 (+95).
15. Днепропетровская область - 2767 (+70).
16. Черниговская область - 2372 (+86).
17. Сумская область - 1963 (+105).
18. Черкасская область - 1950 (+56).
19. Запорожская область - 1931 (+49).
20. Николаевская область - 1665 (+84).
21. Донецкая область - 1630 (+3).
22. Полтавская область - 973 (+28).
23. Кировоградская область - 858 (+4).
24. Херсонская область - 500 (+4).
25. Луганская область - 434 (+3).