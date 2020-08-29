Более 50 человек в результате столкновений с полицией арестованы в Портленде

В США на протестах в Портленде произошли стычки с полицией.

Силовики использовали слезоточивый газ, когда протестующие бросали зажигательные бомбы и камни в полицию.

Об этом пишет Reuters.

В результате были арестованы более 50 человек. Полиция заявила о "бурном и жестоком" поведении протестующих.

Правохраниели заявили, что от одной из зажигательных бомб загорелся член общины, и он был доставлен в больницу. Также сержант был поражен фейерверком, в результате чего он получил травму руки.

Всего участие в протестах принимали около 400 человек. Акции протестов продолжаются уже более трех месяцев, часто сопровождаются насилием.