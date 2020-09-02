Против легализации оружия, марихуаны и проституции выступил Разумков

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков выступает против легализации оружия, марихуаны и проституции в Украине.

По его мнению, украинское общество еще не готово к этому.

Об этом он заявил в интервью "Українським новинам".

В частности, Разумков не уверен, что украинское общество в полной мере готово к легализации короткоствольного оружия. Оборот марихуаны, в том числе в медицинских целях, он тоже не поддерживает.

"Я сам никогда не употреблял и, если мы говорим о медицинских целях, то у нас очень часто под красивой вывеской появляются плохие идеи. Поэтому не поддерживаю", - отметил Разумков.

Он также подчеркнул, что легализация проституции тоже не для украинских реалий.

"Не думаю, что ментально, религиозно и исторически украинское общество будет готово к легализации этой сферы услуг", - добавил спикер Рады.

Напомним, ранее в МВД Украины раскрыли детали подготовки закона о легализации оружия, заявив о готовности к сотрудничеству с международными партнерами по этому вопросу. При этом в министерстве уверены, что легализация возможна после завершения боевых действий на Донбассе.