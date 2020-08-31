 

Визит Лукашенко в Россию в ближайшие дни анонсировал Кремль

События Сегодня, 14:4240
Визит Лукашенко в Россию в ближайшие дни анонсировал Кремль

В России активно идет подготовка визита президента Беларуси Александра Лукашенко.

Он приедет в ближайшие дни.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

Однако, по его словам, это будет не 13 сентября, как ранее писали СМИ.

"В целом, действительно, его можно ожидать в ближайшие дни, мы своевременно вас проинформируем", - сказал Песков.

Напомним, президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о личной встрече в Москве в ближайшие недели. В Кремле уточнили, что визит белорусского лидера состоится в ближайшие две недели.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация уже подготовила резерв из силовиков, которые могут быть направлены в Беларусь.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Лукашенко, Россия, Кремль, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА

Новости по теме

Сроки встречи Путина и Лукашенко назвал Кремль
Сроки встречи Путина и Лукашенко назвал Кремль
31-авг-2020, 14:32
О встрече в Кремле договорились Лукашенко и Путин
О встрече в Кремле договорились Лукашенко и Путин
30-авг-2020, 13:10
Силовиков для Беларуси подготовила Россия
Силовиков для Беларуси подготовила Россия
27-авг-2020, 16:00
Разобратся с ситуацией в Беларуси в ближайшие дни пообещал Лукашенко
Разобратся с ситуацией в Беларуси в ближайшие дни пообещал Лукашенко
21-авг-2020, 14:23
Кремль не намерен вмешиваться в ситуацию в Беларуси
Кремль не намерен вмешиваться в ситуацию в Беларуси
20-авг-2020, 16:21

Последние новости

15:34
Политика
Возможные санкции против Лукашенко обсуждают в ЕС
15:32
Политика
На обострение на Донбассе отреагировал Зеленский
15:27
Политика
Канцлер Германии Ангела Меркель готова связать "Северный поток-2" с ответом России на отравление оппозиционера Алексея Навального
15:24
Политика
На обострение ситуации на Донбассе отреагировали у Путина
14:49
События
К ослаблению карантина 18 регионов не готовы в Украине
14:42
События
Визит Лукашенко в Россию в ближайшие дни анонсировал Кремль
14:36
События
Перенесенные из-за пандемии коронавируса Олимпийские игры в Токио пройдут в 2021 году независимо от ситуации с COVID-19
12:30
События
Против легализации оружия, марихуаны и проституции выступил Разумков
11:41
События
Соратницу Тихановской похитили в Минске
11:37
Экономика
Втрое повысить планируют размер гарантированного банковского вклада
10:18
События
Комендантский час в 40 городах вводят в Израиле
10:17
События
Уже пятый день тушат пожар в Луганской области
10:07
Политика
Венедиктову на должности генпрокурора может заменить Баканов
10:05
События
Новое карантинное зонирование в Украине вступило в силу
10:03
События
COVID-19 в Сирии заразились более 200 сотрудников ООН
09:53
События
В Польше после выборов президента Беларуси политическое убежище попросили 100 оппозиционеров
09:51
События
Танкер Delfi в Одессе снова не смогли поднять
09:48
События
Более 50 человек в результате столкновений с полицией арестованы в Портленде
09:15
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 7 сентября 2020
Вчера, 2020-09-06
23:47
Политика
Срочный разговор с Лавровым из-за обострения на Донбассе инициировал Кулеба

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 6 сентября 20203327
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 5 сентября 20202985
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 7 сентября 20202058
Пародию на Лукашенко с автоматом сделал Иван Ургант в эфире главного российского канала1178
Американский адвокат Джерри Скиннер, представляющий интересы родственников погибших рейса МН17 в Европейском суде по правам человека, заявил, что Россия сбила пассажирский самолет намеренно882
Полиция закрыла дело против властей Черкасс, которые во время жесткого карантина в мае приняли решение ослабить меры вопреки решению правительства504
Количество "красных" стран сократила Украина264

Досуг

Как работает электрическая турбина на авто
Как работает электрическая турбина на авто
Турбонагнетатель – это понятие, несомненно, знакомо каждому владельцу транспортного средства. Данный агрегат создан специально для того, чтобы значительно увеличить мощность двигателя авто. Используя компрессор можно добиться прироста мощности до 40%.
Сегодня, 14:1271
Крафтовая бумага - скромная и незаменимая
Крафтовая бумага - скромная и незаменимая
Крафт-бумага используется во многих областях нашей жизни. Без нее не обходятся ни на строительстве, ни в медицине, ни на предприятиях общепита.   Это излюбленный материал дизайнеров и флористов. Экологически чистая, биоразлагаемая бумага оказалась незамен
Сегодня, 14:1053
Брендовая обувь
Брендовая обувь
Качественная спортивная одежда и обувь хорошей торговой марки – неотъемлемая часть гардероба любого профессионального спортсмена, а также каждого, кто старается поддерживать себя в форме или планирует посетить спортзал.
5-сен-2020, 22:32149
Барные стулья для ресторанов и кафе – украшение любого интерьера
Барные стулья для ресторанов и кафе – украшение любого интерьера
Как вы считаете, что гарантирует популярность современного бара, кафе или ресторана? Верно, изысканные блюда, компетентность обслуживающего персонала и эксклюзивный дизайн помещения – вот основные факторы, которые непосредственно влияют на количество постоянных посетителей. Ведь именно они
5-сен-2020, 10:5092
Sushi Icons – быстрая доставка суши в Харькове
Sushi Icons – быстрая доставка суши в Харькове
Суши известно практически всем за пределами Японии. Город Харьков, где осуществляется доставка суши от Sushi Icons – не исключение.
4-сен-2020, 18:22147
История о неизвестном фанате из уст Юлии Левченко
История о неизвестном фанате из уст Юлии Левченко
Юлия заблокировала настойчивого поклонника во всех социальных сетях и принципиально игнорировала его знаки внимания. Тем не менее, таинственный влюбленный продолжал искать возможность для встречи со спортсменкой.
4-сен-2020, 16:41137

События

К ослаблению карантина 18 регионов не готовы в Украине
К ослаблению карантина 18 регионов не готовы в Украине
В Украине Киев и еще 17 областей не соответствуют требованиям Министерства здравоохранения для ослабления карантина.
Сегодня, 14:4941
Визит Лукашенко в Россию в ближайшие дни анонсировал Кремль
Визит Лукашенко в Россию в ближайшие дни анонсировал Кремль
В России активно идет подготовка визита президента Беларуси Александра Лукашенко.
Сегодня, 14:4242
Перенесенные из-за пандемии коронавируса Олимпийские игры в Токио пройдут в 2021 году независимо от ситуации с COVID-19
Перенесенные из-за пандемии коронавируса Олимпийские игры в Токио пройдут в 2021 году независимо от ситуации с COVID-19
Летняя Олимпиада станет "играми, которые победили коронавирус".
Сегодня, 14:3646
Против легализации оружия, марихуаны и проституции выступил Разумков
Против легализации оружия, марихуаны и проституции выступил Разумков
Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков выступает против легализации оружия, марихуаны и проституции в Украине.
Сегодня, 12:3059
Соратницу Тихановской похитили в Минске
Соратницу Тихановской похитили в Минске
В центре Минска неизвестные похитили члена координационного совета Марию Колесникову.
Сегодня, 11:4162
Комендантский час в 40 городах вводят в Израиле
Комендантский час в 40 городах вводят в Израиле
Комендантский час будет действовать с 19:00 до 5:00.
Сегодня, 10:1887
7 Днів