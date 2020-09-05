К ослаблению карантина 18 регионов не готовы в Украине

Крафт-бумага используется во многих областях нашей жизни. Без нее не обходятся ни на строительстве, ни в медицине, ни на предприятиях общепита. Это излюбленный материал дизайнеров и флористов. Экологически чистая, биоразлагаемая бумага оказалась незамен

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