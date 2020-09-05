К ослаблению карантина 18 регионов не готовы в Украине

В Украине Киев и еще 17 областей не соответствуют требованиям Министерства здравоохранения для ослабления карантина.
Готовы к ослаблению 7 областей.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Кроме столицы к ослаблению карантина не готовы Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская и Черновицкая областях.
Соответствуют требованиям Минздрава Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская и Херсонская области.
Отметим, чтобы начать ослабление регион должен соответствовать следующим критериям:
- количество тестов должно быть не менее 24 на 100 тысяч в течение 7 дней;
- показатель заболеваемости за 14 дней не должен превышать базовый уровень заболеваемости - 40 случаев на 100 тысяч за 14 дней;
- если уровень загруженности коек 5 дней подряд по всему региону 50% и более, то на территории всего региона устанавливается "оранжевый" уровень, если больше 75% - "красный".