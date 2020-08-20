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События Сегодня, 17:1951
Принимать иностранных туристов начинает Марокко

Национальная авиакомпания Марокко Royal Air официально объявила о начале допуска в страну иностранцев из всех стран, гражданам которых не требуется виза.

Однако для въезда страну необходимо выполнить некоторые требования.

Об этом сообщает Marocco World News.

Для посещения страны необходимо будет предоставить подтвержденное бронирование в отеле. При этом туристы будут соблюдать меры здравоохранения, принятые властями Марокко, в частности, обязательное тестирование на COVID-19.

При этом отмечается, что иностранцы, которым необходимо посетить страну по бизнесу, смогут въезжать в страну с 10 сентября.

Отметим, что в середине марта правительство Марокко объявило чрезвычайное положение, в связи с чем до этого времени были закрыты авиа, морские и наземные перевозки.

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