Готовиться к новой пандемии призвали в ВОЗ

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что нынешняя пандемия коронавируса не является последней.

Он призвал мировое сообщество заблаговременно готовиться к новой.

Об этом заявил глава ВОЗ во время брифинга.

"Это не последняя пандемия. История учит нас, что вспышки болезней и пандемии являются, по сути, частью жизни", - сказал гендиректор.

При этом он отметил, что когда придет следующая пандемия, мировое сообщество должно быть готово в большей степени.