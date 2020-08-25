 

Жесткий этап ограничений на подачу воды ввели в Крыму

События Вчера, 23:0970
Жесткий этап ограничений на подачу воды ввели в Крыму

В понедельник, 7 сентября, в оккупированном Россией Крыму начался третий, самый жесткий, этап ограничений подачи воды из-за засухи и обмеления водохранилищ.

Отныне питьевую воду будут подавать по часам.

Об этом сообщает "Крым. Реалии".

Жесткие ограничения начались в Симферополе, а также в Бахчисарайском и Симферопольском районах.

Питьевую воду можно будет набрать с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:00.

Местные власти ожидают, что снижение потребления воды до 100 тысяч кубометров в сутки вместо 160 тысяч кубометров.

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Теги: news, Новости, Украина, Вода, Крым, 7dniv, 7dnivinfo  
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