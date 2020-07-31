В Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ) сообщили, что белорусские оппозиционеры Антон Родненков и Иван Кравцов прошли меры пограничного контроля.
Марии Колесниковой с ними не было.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
Колесникова в пункты пропуска для прохождения пограничного контроля не прибывала.
"В настоящее время граждане РБ А. Родненков и И. Кравцов после прохождения всех необходимых мер пограничного контроля последовали на территорию Украины", - говорится в сообщении.
Отметим, белорусские пограничники заявили о задержании Родненкова и Кравцова на территории Украины. Впрочем, украинская сторона эту информацию опровергла.